Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Tarihi Kilitbahir Kalesi’nde başlayıp tamamı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanında gerçekleşen; temasını, ruhundan alan tek maraton olan "10. Gelibolu Maratonu" ulusal ve uluslararası binlerce sporcunun katılımıyla 12 Ekim’de gerçekleşecek. Maratona 3 bin 500 sporsever ve 500 çocuk olmak toplam 4 bin kişi katılacak. Spor, tarih, kültür, doğa ile maddi ve manevi birçok emaneti içinde barındıran bu etkinlik ilk kez 2015 yılında düzenlendi ve 2024 yılına kadar her sene düzenli olarak organize edildi. Ulusal ve uluslararası spor camiasında bir marka haline gelen Gelibolu Maratonu, dünyadaki tek tematik koşu parkuru olma özelliğini taşıyor. Türk milletinin ortak paydası olan Çanakkale’nin bu birleştirici etkinlik ile Türkiye ve dünyanın buluşma noktası olmaya devam ettirilmesi amaçlanıyor.

İsmail Kaşdemir: "Misafirlerimizi, Çanakkale’de en güzel şekilde ağırlayacağız"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, basın toplantısında yaptığı konuşmada "Dünyanın en tematik parkurlarından birisi olan, tarihi alan maratonu bu yılda yine büyük bir coşkuyla, heyecanla koşulacak. 10 yıldır omuz omuza koşuyoruz mutluluğuyla. İnşallah yine yaklaşık 3 bin 500 kişi tarihi alanda hem koşacak hem de bir kez daha o tarihi şahsiyetleri, o büyük kahramanları hayırla dahil edecek. Tabii ki tarihi alan hem Türkiye’de hem de dünyada çok bilinen, tanınan, sevilen bir yer. O yüzden buraya gelen insanlar hem gelmek istiyorlar hem de burada çok mutlu oluyorlar. Tarihi Alan ve Çanakkale insan ruhuna iyi gelen bir yer. Hem sportif aktivite hem de insanların sosyal bir etkinliği anlamında gerçekten eşsiz bir yer. O yüzden bizler de Çanakkale’de o misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Çanakkale’de ve tarihi alanda yapmış olduğumuz etkinliklerde Çanakkale ruhunun o birleştirici gücünü her zaman yaşıyoruz ve hissediyoruz" dedi.

Bu tip etkinliklerin hem Tarihi Alan hem de Çanakkale açısından faydalı olacağını vurgulayan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yine bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi beraberce birlikte bütün Çanakkale’deki kurumlarla başta Çanakkale valiliğimiz olmak üzere bütün kurumlarla omuz omuza biz de maratonu düzenlemiş olacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tip etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim Tarihi Alan Başkanlığı olarak şehitliğimizin ihyası ve oradaki tarihi eserlere sahip çıkmamızın yanında, bu tip etkinliklerle de hem Tarihi Alana hem de Çanakkale’ye gelen insan sayısını arttırmak gibi bir yükümlülüğün ve sorumluluğun altında olduğumuzu biliyoruz ve biz de bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gelibolu Maratonu ile alakalı önce bütün katılanlara, destek verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yarışmacıların bu koşuda hem yarışacağı hem de bu toprakların tarihi dokusunu düşüneceklerini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yaklaşık 3 bin 500 kişi Gelibolu Tarihi Alanda hem koşacak hem de belki de koşarken tefekkür edecek, düşünecek. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığı konusunda bir kez daha kendimizi belki de muhasebeye çekme imkanına sahip olacağız. Çanakkale Boğazı’nın kıyısında, yeşillikler içerisinde, tarihi mekanların hemen yanımızda olduğu bir yerde hem koşmak hem de yürümek zannediyorum herkesi mutlu eder. Özellikle 27 farklı ülkeden sporcunun yayılması da burayı daha da anlamlı hale getiriyor. Bu sene çocuklara ayırdığımız bölüm daha da güncellendi, daha da iyi hale geldi. 500 çocuğumuzla birlikte tarihi alanında o parkuru beraberce katetmiş olacağız. Tabi ki koşuların yanında halk yürüyüşümüz ve halk koşumuz da olacak. Burada halkımız o müstesna topraklarda kimi yürüyecek, kimi koşacak ama hep birlikte omuz omuza olacağız. Gerçekten güzel bir etkinlik oluyor burada. Biz de inşallah bundan sonra bu tip etnikleri yapmaya ve insanlarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz. Bütün Çanakkaleli hemşerilerimizi Gelibolu Tarihi Alanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Farklı bir ambiyans olacak, farklı bir ortam olacak. Umuyorum ki herkes tarihi alanda bulunmaktan büyük bir keyif alacak. Hem de bir manevi doygunluk yaşayacak. 12 Ekim pazar günü Çanakkale tarihi alanında Gelibolu Maratonu’nda omuz omuza koşmak ve yürümek için sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Toraman: "Çanakkale, dünya tarihi açısından çok özel bir yere sahip"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise, "Çanakkale sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından çok özel bir yere sahip. Bizim tarih alanımızda hakikaten alan başkanlığımızın uzun sürelere yayılan çalışmalarıyla dünyanın sayılı alanlarında bir tanesi hürriyetine kavuşmuş durumda. Bu tarih alanı her yıl pek çok insan ziyaret ediyor. Yurt içinden ağırlık olmak üzere ama yurt dışından da çokça ziyaretçimiz var. Burada, bu iyi korunan alanda bu tarih hadiseleri de bizzat içinde yaşayarak, hissederek gözlemliyorlar. Alan Başkanlığımız bu ziyaretçilerin sayısını artırmak için çeşitli etkinlikler yürütüyor. Bunlardan önemli bir tanesi de Gelibolu Maratonu. Bu sene 10’uncusu düzelecek. Bu tip etkinlikler alana yapılacak olan ziyaretlerin, ziyaretçi sayısının artmasına da, bu alanların duyulmasına, tanıtılmasına da şüphesiz katkı sağlayacak. Yalnızca insanlar buraya spor yapmak için gelmiyor. Bu vesileyle hem Çanakkale’yi tanımak, hem tarihe alanı gezmek, burada iyi vakit geçirmek için de geliyorlar. Bu manada Çanakkale’ye, turizmine de katkısı olacağına inanıyorum. Ekonomik olarak da ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu maratonların çok önemli bir kitlesi var, takipçisi var. Sürekliliğini sağlamış, artık kendini ispat etmiş maratonlar bir marka haline geliyorlar. Gelibolu Maraton da bu yolda bir hayli mesafe kat etmiş artık bir marka maratonu. Bu alanla ilgi duyanlar Gelibolu Maratonu’na katılmak için çok öncesinden plan program yapıyorlar, hazırlıklar yapıyorlar" diye konuştu.

10’uncu Gelibolu Maratonu için düzenlenen basın toplantısına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürüleri katıldı.