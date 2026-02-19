İnegöl temsilcisi Yenicespor, Bursaspor altyapısında yetişen, Karagümrük, Silivrispor, Orhangazi Gençlerbirliği, Pazarspor, 23 Elazığ fk takımlarında profesyonel oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda İnegöl Osmaniyespor, 2023-2024 sezonunda Alanyurtspor, 2024-2025 sezonunda Mudanyaspor ve bu sezonda da tekrar Alanyurtspor forması giyen 30 yaşındaki başarılı Eldiven Duhan Çağlar Akdağ ile anlaşarak kaleyi sağlama aldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bayar imza töreninde yaptığı açıklamada; "Yenicespor olarak bu sezon 1.Amatör küme 6.Grupta şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Bu doğrultuda yaptığımız transferlerle kadrorumuza önemli isimleri kattık, katmaya da devam ediyoruz. Duhan Çağlar Akdağ da bunlardan birisi. Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel liglerde forma gimiş bir isim.

Çağlar 2023-2024 sezonunda Alanyurtspor ile şampiyonluk yaşamış bir isim, inşaallah bu sezon Yenicespor formasıyla da şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyecek. Camiamıza ve Duhan Çağlar Akdağ'a bu transferin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN