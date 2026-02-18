UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında oynanan Benfica-Real Madrid müsabakasında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık yapıldığıyla ilgili iddialar için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada yaşananları araştırması için UEFA Etik ve Disiplin Müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Portekiz'de oynanan Benfica - Real Madrid karşılaşmasının 50. dakikasında İspanyol ekibinin golünü atan Vinicius Junior, Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu gerekçesiyle saha kenarına gelmişti.