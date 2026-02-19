Asıl adı Josef Emanuel Hubertus Piontek olan ve spor kamuoyunda Sepp Piontek olarak tanınan 86 yaşındaki teknik adamın hayatını kaybettiğini ailesi açıkladı.

Futbolculuk ve antrenörlük kariyerine Almanya temsilcisi Werder Bremen’de adım atan Piontek, Danimarka Milli Takımı’nda 11 yıl boyunca görev yaptı. 1990 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekibi üç yıl boyunca yönetti.

Piontek, Türk futbolunda yalnızca bir teknik direktör olarak değil, modern futbol anlayışının ve sistemli yapılanmanın öncülerinden biri olarak hatırlanıyor.

Piontek’in Türk futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden biri, teknik ekibinde görev verdiği Fatih Terim’di. Henüz genç bir antrenörken Piontek’in yardımcılığını üstlenen Terim, sonraki yıllarda Türk futbol tarihinin en etkili ve başarılı teknik direktörleri arasında yer aldı.