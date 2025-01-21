Olay, 29 Aralık 2024 tarihinde gece saatlerinde Tarihi Uzun Çarşı’da bulunan A.K. isimli işyerinde gerçekleşti. Kuyumcunun kapısını kırarak içeri giren şahıslar, buradan yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altın ve saatleri çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelilerin olay yerine motosiklet ile geldiklerini ve taktıkları eldivenler ile kapıyı levye tarzı gereçlerle zorlayarak içeri girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için incelemeleri derinleştiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayın failleri ve bağlantılı şahıslara yönelik 18 Ocak ve devamında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde İstanbul’da 12, Antalya’da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6’sı alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, 7 şüpheli ise adli mercilere sevk edildi.

Konu ile alakalı adli süreç devam ediyor.