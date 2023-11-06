Karacabey Belediyesi, geçmişten günümüze 100 yıllık bir mirası kutlayarak, "Karacabey Belediyesi Tarihi Fotoğraf Galerisi"ni Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgisiyle açtı. Bu özel galeri, 1890'dan 1980'e uzanan bir yüzyıllık süreyi kapsayan fotoğraflar, gazete haberleri ve belgeleri içeriyor. Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilen bu galeri, Karacabeylilerden büyük beğeni aldı.

Açılış törenine Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve coşkulu vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Bursalı araştırmacı yazar Şaban Yalazı ile ünlü yönetmen Raif Kaplanoğlu da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, açılış konuşmasında, Karacabey'in tarihini ve geçmişini gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, galerinin bir müze için ilk adım olduğunu belirtti. Özkan, projeyi şekillendirmek ve desteklemek için emeği geçen arşiv sahipleri, kurumlar ve Karacabeylilere teşekkür etti. Projeyi özel kılan unsurlardan biri, fotoğrafların arşivlerden alınıp aynı gün taranarak geri verilmesi, fotoğrafların arkasında yer alan yazıları, isimleri ve tarihleri kayıt etmeleri, yapay zeka teknolojisiyle netleştirme ve renklendirme çalışmalarıydı. Ayrıca, galeri sürekli güncellenebilir bir yapıya sahip olacak ve interaktif sergi bölümünde akıllı ekranda daha fazla fotoğraf ve belge bulunacak, kullanıcılar aradıklarını kolayca bulabilecekler.

Açılış konuşmasının ardından, Tarihi Fotoğraf Galerisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Ziyaretçiler galeriyi gezerken duygusal anlar yaşadılar. Ayrıca, protokol üyeleri çıkışta hatıra defterini imzaladı. Başkan Özkan, bu projenin sürekli güncellenebilir bir altyapıda olduğunu ve yakın zamanda 100 yıllık miras başlığı altında 3 farklı tarih kitabının da belediye tarafından yayınlanacağını müjdeledi.