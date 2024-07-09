Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Genç Kısa Film Festivali, tarihi Hereke Kalesi’nde gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından 50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tarihi Hereke Kalesi’nde gerçekleştirilen 2. Genç Kısa Film Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl da ilçedeki okullardaki öğrencilere verilen eğitimler sonrası filmler çekildi, düzenlenen 2. Genç Kısa Film Festivali ile sahnelendi. Ünlü isimlerin yer aldığı jüri, dereceye girenleri belirlerken oldukça zorlandı.

Jüri Başkanlığını oyuncu Volkan Severcan yaparken, jüride; Murat Serezli, Emre Başer, Çiğdem Tunç, Ferdi Akarnur, Cenk Torun, Tümay Özokur, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali, İzmitli oyuncu Engin Benli, KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Nigar Pösteki ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan yer aldı.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kültür ve sanat alanında ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz Genç Kısa Film Festivali ile de gençlerimizi sanatın içine çekmeyi amaçladık. Özellikle bugün görüyoruz ki; çok da güzel bir projeye imza atmışız. Tüm öğrencilerimizi gönülden, yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise bu ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin birçok noktasında böyle festivaller gerçekleştiriliyor. Körfez’i farklı kılan ise yola gençlerle çıkılmış olması oldu. Her bir öğrencimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kısa filmler izlendi ve jüri üyeleri tek tek gecenin enlerini belirledi.