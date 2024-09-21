Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve Kocaeli turizmine kazandırılan Hereke Kalesi turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve Kocaeli turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, her gün yeni misafirlerini ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gezelim Görelim Projesi kapsamında da duraklardan biri olan Hereke Kalesi, il dışından gelen vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Vatandaşlar dışında; Start TV’de yayınlanan Vahe Kılıçaslan’ın sunduğu Vahe ile Evdeki Mutluluk programının çekimleri de yine Hereke Kalesi’nde gerçekleştirildi. Yöresel yemeklerin yapıldığı program sonrasında Başkan Söğüt, Hereke Kalesi’ni gezmeye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar tarihin yeniden canlandırılması ve hizmete alınmasından dolayı Başkan Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Söğüt de Hereke Kalesi’ne vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kale içerisinde halı müzesinin de yer alacağını müjdeledi.