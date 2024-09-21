Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlık maratonu başladı. 11’nci, 12’nci ve mezun gruplardan oluşan 200 öğrenci YKS sınavına Çayırova Belediyesi’yle hazırlanacak.

Yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklara ve gençlere katkı sunmaya devam eden Çayırova Belediyesi’nin üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim başladı. Uzman eğitimci kadrosuyla, Çayırovalı gençleri gelecek hayallerine hazırlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi, geçtiğimiz yıl 120 gencin üniversite kazanmasına vesile olmuş ve aralarında tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, veterinerlik, diş hekimliği gibi önemli bölümlere öğrencilerini yerleştirmişti. YKS maratonuna bu dönem başlayan 200 öğrenci ile ders başı yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde mezun grubundan 80, 11 ve 12’nci sınıfta olan 120 öğrencisiyle birlikte döneme başladı. Alanında uzman eğitimci kadrosuyla YKS sürecinen adım atan Çayırovalı öğrenciler, hayallerine kavuşmak ve gelecekte daha güzel bir meslek sahibi olabilmek adına yıl boyunca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde dirsek çürütecek.