Körfez’de düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliğinde Neşeli Günler filmi, tarihi Hereke Kalesi’nde gösterildi.

Körfez’de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Her hafta farklı bir etkinlikle Körfeze değer programlar yapan Körfez Belediyesi, açık hava sineması ile Neşeli Günler filmini izleyicisiyle buluşturdu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gösterim de kahkalar havada uçuştu. Kamp sandalyelerini alarak yeşil alana yerleşen izleyiciler mısır ve içecekleriyle yıldızların altında unutulmaz bir gece yaşadı. Havanın kararması ile birlikte başlayan film gösterimi hem ailelerden hem de çocuklardan büyük beğeni alırken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.