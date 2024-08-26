Tarihi konak olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nda Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliğinin hazırladığı Ziya Gökalp kısa film galası muhteşem oldu.KOCAELİ (İGFA) - Yönetmen Soner Demirci, yardımcı yönetmen Erkan Demir ve senaryo Salih Sarıcalı yapımı olan ve tamamı gönüllü oyunculardan oluşan Ziya Gökalp "Malta'dan millete doğru" isimli kısa film galaya katılan herkesin beğenisini kazandı

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği'nin ev sahipliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen galada konuşan milli kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir

Sıfır imkan maksimum başarı bu olsa gerek, maddi olarak neredeyse çok cüzi zaruri ihtiyaçlar dışında hiçbir bütçesi olmayan bu filmin 10 milyon TL üzerinde bütçeler ile çekilen sponsorlu, ödenekli filmlerden hiçbir eksiği yok

İnşallah başta TRT ve kültür bakanlığı olmak üzere sinema sektörü ile ilgilenen yapımcılar teknik kadromuzun ve oyuncularımızın farkına varacak sonraki projelerimiz onların desteğiyle sinemalarda gişe yaparak toplumumuzun beğenisine sunulacaktır diyerek teknik ekibe, oyunculara ve galaya programına yaptıkları desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Ali Yeşildal'a teşekkür etti .

Teknik ekip ve oyuncular adına konuşan senaryo yazarı tarih öğretmeni Salih Sarıcalı bir dergimizin açtığı yarışmaya katılmak için girdiğimiz bu yolda Ziya Gökalp'in hayatında ve milli mücadele yıllarında önemli bir süreç olan Malta sürgününü konu aldık, Malta sürgününde yaşananlar konuşulanlar başta Ziya Gökalp olmak üzere dönemin İttihat ve Terakki mensuplarının Milli mücadele ve yeni kurulan Ulus Devleti'ndeki katkıları açısından önemli bir yer teşkil etmiştir Malta sürgünü hiçbir suçu olmayan suç isnat edilemeyen Osmanlı'nın önemli mebuslarının yaşadıkları sıkıntılar ile Birlik beraberliğin Milli devlet ülküsünün ileriki yıllarda gençlere ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır diyerek senaryonun oluşum ve tamamlanmış süreçlerini anlattı

Galaya ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın temsilen katılan genel sekreter yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ise, şehir dışında olduğu için galaya katılamayan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakan'ın selamlarını ileterek, maalesef sosyal medyada kontrol etmekte güçlük çektiğimiz çocuklarımızın milli ve manevi değerleri öne çıkartan tiyatro ve sinema faaliyetleri ile özüne döndürmenin özü ile buluşturmanın önemine değinerek Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği'nin şehrimizin sosyal kültürel yaşantısına eğitime yaptığı katkıları önemli bulduklarını, tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olması gerektiğini söyleyerek filmin teknik ekibine ve tamamı gönüllü oyunculardan oluşan emektarlarına teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında da desteklerinin süreceğini belirtti.

Kocaeli Milli kuruluşlar Birliği Yücel Alpay Demir, yönetmen Soner demirci, yönetmen yardımcısı Erkan Demir ve senaryo yazarı tarih öğretmeni Salih Sarıcalı'nın ev sahipliğini de düzenlenen galaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Dr Ali yeşildal, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli kent konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sivil toplum daire başkanı Sebahattin yamak, Selçuklu düşünce kulübü Başkanı Süleyman Pekin, Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli şube başkanı Ümran Esen, Diyanet birliksen genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali karadadlı, Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli üniversite temsilcisi Doç. Dr. Ali Talip Akpınar, Ardahanlılar dernek başkanı Alpay Aydemir, çukurovalılar dernek başkanı Erdoğan Davut, Tüşsad başkanı Dilek Dila Mert, halk kürsüleri Derneği başkanı Ramazan Sevinç, Aydınlar Ocağı başkan vekili Salih Ata, Güney mahallesi yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Yaşar, melekler yayıncılık sahibi Alptekin cevherli, Kocaeli şairler ve yazarlar Derneği Başkanı Taylan katak, Kocaeli sağlık çalışanları derneği başkanı Adem Yaman, hürriyetçi sağlık Sen başkanı Ercan Öztürk, Doskad derneği başkanı Recep sarısakal, Kültür Okulları sahibi eğitimci Ali Aydemir, koskad Derneği Başkanı Sevinç Akdemir, sinema filminde rol alan oyuncular aileleri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı galada izlenen film büyük beğeni topladı.

Gala programı filme emeği geçen Özgür Ersöz, Osman Aykut Özalp, Levent Ekinci, Nurdoğan Tuncel, Cem Tüylü, İbrahim Oktay, Mesut Nöbetçigil, Ayhan Acar, Suat Atan, Yalçın Kaya, Enver Balta, Ali Akçiçek, Mustafa Söğüt, İzzet Lüleci, Osman Oral, Recep Sertçetin, Metehan Ekinci, Zeynep Taneli, Nurcan Baki, Ecem Özcan Sezer, Yeliz Yavuz Ergül, Süleyman Uğur Özcan, Kemal Karagöz, Sema Aslan, Özkan Baydar, İlyas Karaman, Ramazan Sevinç, Salih Yücel ve İngiliz asker rolü ile büyük beğeni toplayan Abdulkadir Büyüköz'e takdim edilen plaketler ile gece son buldu.