İstanbul'da 1732 yılında 1.Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmının ateşe verilerek ciddi hasara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklandı

Soruşturma kapsamında, ateş yaktığı tespit edilerek gözaltına alınan 61 yaşındaki şüpheli O.G.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli O.G.Y., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.