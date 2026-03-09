İnegöl’de Ramazan ayının huzur ve bereketi, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programlarla daha da anlam kazanıyor. 13 gece 13 farklı camide teravih programı kapsamında her akşam farklı bir camide vatandaşlarla buluşulurken, Ramazan ayının manevi atmosferi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasidelerle yaşatılıyor. Bu kapsamda Cuma akşamı Kurra Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu, Kurşunlu Belediye Camisinde vatandaşlarla buluştu.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye 2’ncisi olan ve İstanbul Levent Barbaros Hayreddin Paşa Cami Müezzini olarak görevini sürdüren Kurra Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu, teravih öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan ayetler ve yapılan dualar camiyi dolduran cemaatin gönüllerine dokunurken, Ramazan ayının manevi iklimi hep birlikte hissedildi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticilerin de katıldığı teravih programı çıkışında vatandaşlara helva ikramları yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra Kurşunlu’da vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

TERAVİH PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayında geriye kalan teravih programları şöyle: 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar Hacı Yusuf Şahin Camisi, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.