Mahkeme, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen dava kapsamında şirket için iflas kararı verdi.

İnnovia 4 Projesi kapsamında yüzlerce konut satışı yapılmasına rağmen inşaatın tamamlanamadığı ve alıcıların tapularının devredilemediği ifade edildi.

Projeden konut satın alan çok sayıda kişi mağdur olduklarını dile getirirken, şirketin yaptığı konkordato başvurusunun mahkeme tarafından kabul edilmemesi iflas sürecinin hızlanmasına neden oldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi. Mahkeme kararının ardından dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.