Kaza dün saat 12.00 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Mücahit S.(30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut(70), torunları Ayaz D.(13) ve Öykü Durgut(11)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürükleyen otomobil site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi bugün cenaze namazı için Mahmudiye mahallesindeki Hürriyet camine getirildi. Genç anne Elif G.(34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kızının fotoğrafını ve tabutunu da öpen anne yürekleri dağladı.

Öykü'nün cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen dedenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.