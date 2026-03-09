İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01-08 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan ve sevkiyatını gerçekleştiren şahısların engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 143 olaya müdahale edilirken, 164 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 137'si serbest bırakılırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise tutuklandı. Operasyon ve uygulamalarda 788 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 151 gram amfetamin, 98 gram esrar, 35 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 gram kokain, 12 gram skunk, 39 adet sentetik ecza ve 1 adet extacy ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 9 bin 900 TL para, 2 tabanca ve 8 fişek bulundu.

Jandarma bölgesinde 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 02-08 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise 30 olayda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 29'u serbest yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 kilo 309 gram esrar, 22 gram skunk, 32 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.