Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Washington yönetiminden Türkiye’yi yakından ilgilendiren dikkat çekici bir güvenlik uyarısı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana’da görev yapan konsolosluk personeli ile ailelerinin kenti derhal terk etmeleri yönünde talimat verdi. Bununla birlikte Amerikan vatandaşlarına da Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine seyahat etmemeleri çağrısı yapılırken, bölgede bulunanların ise en kısa sürede ayrılmaları istendi. Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre, bu uyarının gerekçesi olarak “silahlı çatışma ihtimali ve keyfi gözaltı riski” gösterildi.

Adana Konsolosluğu için kritik karar

Elde edilen bilgilere göre Washington yönetimi, Adana’da görevli ABD Konsolosluğu çalışanları ve aileleri için şehirden ayrılma talimatını devreye soktu.

ABD’nin bölgedeki en önemli diplomatik ve askeri merkezlerinden biri olarak görülen Adana’daki bu kısmi tahliye kararı, özellikle İncirlik Hava Üssü’ne yakınlığı nedeniyle dikkat çekti. Söz konusu adım, bölgede yaşanan gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin Washington tarafından ciddi bir risk olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

Bölgede artan siyasi ve askeri gerilim nedeniyle güvenlik riski

ABD makamları, personelin ve vatandaşların acil şekilde bölgeden ayrılması çağrısına üç temel gerekçe gösterdi. Bunların başında bölgede artan siyasi ve askeri gerilim nedeniyle güvenlik riskinin yükselmesi yer aldı. Ayrıca sınır hatlarında veya çevre ülkelerde yaşanabilecek olası sıcak çatışmaların bölgeyi daha da tehlikeli hale getirebileceği vurgulandı.