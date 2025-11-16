Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son üç ayda kaydedilen yaklaşık 18 bin depremle Türkiye’nin en yoğun sismik hareketlilik gösteren bölgelerinden biri haline geldi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bu sarsıntıların “Türkiye tarihinde benzeri olmayan bir deprem fırtınası” olduğunu belirtti. 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce artçı kaydedildiğini aktaran Özmen, bunlardan ikisinin 6,1, yaklaşık 80’inin ise 4’ün üzerinde olduğunu ifade etti. Özmen, “Bu kadar kısa sürede bu düzeyde bir aktiviteyle karşılaşmak olağan dışı bir durumdur.” dedi.

Bölgedeki sismik hareketliliğin hem tektonik gerilme hem de magmatik faaliyetlerle bağlantılı olabileceğini belirten Özmen, iki kez 6,1 büyüklüğünde deprem yaşanması ve toplamda 18 bin sarsıntıya ulaşılmasının oldukça sıra dışı olduğunu ifade etti. Depremlerin zamanlaması konusunda kesin tahmin yapılamasa da, bölgenin ayrıntılı şekilde izlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Uzman, Sındırgı ve çevresine geçici deprem gözlem istasyonları kurulması gerektiğini belirterek, bu sayede mikro depremlere ilişkin parametrelerin çok daha sağlıklı şekilde ölçülebileceğini ifade etti. Ayrıca yer altı su seviyesi, radon gazı, elektrik ve manyetik alan değişimleri ile yerkabuğundaki deformasyonların da sürekli izlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Olağanüstü Süreç, Olağanüstü Tedbirler Gerektiriyor”

AFAD’ın bölgeyi kısa süre önce “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettiğini hatırlatan Özmen, gerekirse “afete maruz bölge” veya “olağanüstü hal” gibi ek tedbirlerin de değerlendirilebileceğini belirtti. Özmen, Sındırgı’da insanların üç aydır sürekli depremle yaşadığını vurgulayarak bunun olağanüstü bir süreç olduğunu ve olağanüstü önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca geçici barınma alanlarının artırılması, isteyenlerin başka bölgelere taşınmasına destek verilmesi ve eğitim ile sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

7 Büyüklüğünde Deprem Potansiyeli Var!

Uzmanlar, geçmiş raporlar ve akademik çalışmalara dayanarak Simav Fay Zonu ve Gelenbe Fayı’nın 7 büyüklüğüne varabilecek depremler üretebileceğine dikkat çekiyor. Özmen, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisinin boşalması için 6 büyüklüğünde 31 adet sarsıntıya ihtiyaç olduğunu, Sındırgı’da ise bu seviyedeki yalnızca iki depremin kaydedildiğini hatırlattı.