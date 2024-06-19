Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de 18 saattir devam eden orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm” dedi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 18 saattir kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla beraber uçak ve helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı. Karadan ise arazöz ve kara araçları ve orman personeliyle müdahale devam ediyor.

Dün Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından gece boyu da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracında yangınla ilgili son bilgileri alan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, “Dün saat 16.05‘te Büyük Anafartalar köyü yakınların başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 16.11 itibariyle yapıldığını hatırlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gelişen zaman içerisinde Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar isimli 2 köyün tahliye edilmesine tedbir amaçlı olarak karar verilmişti. Bu tahliyelerde 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik konuk evine yerleştirildiler. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür ki. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz, iş makinası ve 540 personel ile başlamamıştı. Valiliğimiz, AFAD’ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörden de desteklerle bu mücadeleye devam edildi. Akşam gün batımı itibariyle hava araçlarının inmesiyle birlikte gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinası, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 toplamda aracı da dahil olmak üzere 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti. Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm” dedi.

Sabah 05.45 itibariyle 10 uçak ve 7 helikopterle müdahalelerin başladığını söyleyen Bakan Yumaklı, “Sorunlu tek bir alan kaldı. Şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Hali hazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındığı haberini vereceğimizi umuyorum. Ben bu vesileyle bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk vericiydi” diye konuştu.

Gece 02.30’da Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyü yakınlarından bir yangın haberi aldıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, “Oldukça da ciddi bir alanda ve çok şiddetli bir rüzgarla birlikte başlayan bu yangın için maalesef güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Ancak oraya da çok yoğun bir müdahale ile 2 saat içerisinde oradaki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştı an itibariyle orada da herhangi bir sorun olmadığını ve yangının kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Malumunuz yangının başlamasıyla birlikte boğaz trafiği tek yönlü olarak kuzey-güney yönü itibariyle kapatılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek, ta ki arkadaşlarımız artık kontrol altına alındı diyene kadar. Yine içinde bulunduğumuz tarihi yarımadanın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmaması ile alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere alan başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili hali hazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Orada da tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Umuyorum ki yine kontrol altına alındı kararıyla birlikte de bu köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler” şeklinde konuştu.

Çanakkale’de 5 gün boyunca fırtınanın etkili olacağını söyleyen Bakan Yumaklı, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için bu bölümde yani Çanakkale’de hasat yapacak olan çiftçilerimizin saat 11.00’e kadar işlemlerini yapmaları ondan sonrasını izin verilmeyeceği konusunda kendilerine bildirim yapıldı. Bugün de tekraren iletilecek. Buradaki amaç özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde Herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması sebebiyle de saat 11.00’e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki beş gün boyunca arkadaşlarımız, valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir. Buna da devam edecekler” dedi.

Dün saat 18.30’da Uşak’ta yangın çıktığını hatırlatan Yumaklı, “Bununla alakalı da kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Halihazırda orada da ilerleyen saatlerde kontrol altına alındığı haberini vermek üzere arkadaşlarımız çalışıyor. Orada da işlerin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Genel bir uyarı yapmak istiyorum değerli vatandaşlarımıza. Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle Bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı olan orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Hakikaten yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının yangının çıkmaması olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza tekraren hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Açıklamada, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da hazır bulundu.