Yıllardır süregelen mağduriyetin çözümü noktasında atılan bu adım, stajyer ve çırakların sigorta başlangıç tarihlerini mercek altına alıyor. Meclis çatısı altında yapılan görüşmeler neticesinde, ilk onay süreci tamamlandı. Yetkililer, düzenlemenin yasallaşmasıyla birlikte emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısının ciddi bir orana ulaşacağını belirtiyor. Çalışma hayatına erken yaşta dahil olan ancak sigorta primleri yatırılmayan kitle, artık bu haktan yararlanacak.

Düzenleme neleri kapsıyor?

Hükümet kanadı ve muhalefetin ortak zemin bulduğu taslak, özellikle 1999 öncesi ve sonrası ayrımını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Staj başlangıcı artık uzun vadeli sigorta girişi sayılacak.

Borçlanma imkanı ile eksik prim günleri tamamlanabilecek.

Emeklilik yaşı hesaplamasında staj süresi dikkate alınacak.

Kararın ardından gözler kesin tarih açıklamasına çevrildi. Ekonomi yönetimi, düzenlemenin yürürlüğe gireceği takvimi netleştirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Meclis genel kuruluna gelecek olan paket, onaylandığı an yürürlüğe girecek.

Takvim netleşmeye başladı

Yetkililer, yasal sürecin tamamlanması için nisan ayını işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri, teknik detaylar üzerindeki hazırlıklarını bitirmek üzere. Bu adım, iş gücü piyasasına erken katılan vatandaşların haklarını koruma altına alacak. Meclis onayının ardından Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla süreç resmiyet kazanacak. Böylece yıllardır süren bekleyiş sona erecek.