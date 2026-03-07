Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinde bulunan Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Snowland Taşımacılık Oto Kiralama Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında önemli bir karar verdi.

Mahkeme tarafından daha önce verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti, yapılan değerlendirme sonucunda 8 Mart 2026 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda geçici mühlet süresince şirketler hakkında yeni icra takibi başlatılamayacak.

Devam eden takipler durdurulacak

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri uygulanamayacak. Ancak bu tedbirlerin imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından geçerli olmayacağı belirtildi.

Komiser görevine devam edecek

Konkordato süreci kapsamında atanan komiserin görevine devam edeceği ve şirketlerin mali durumunun yakından takip edileceği belirtildi.

Kritik duruşma 1 Nisan’da

Mahkeme, konkordato sürecinin geleceğini değerlendirmek üzere 1 Nisan 2026 saat 13.45’te duruşma yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2. kat B bloktaki duruşma salonunda gerçekleştirileceği ve alacaklıların da katılabileceği bildirildi.