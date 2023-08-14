Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’na destek için Megastar Tarkan ile yeni çektiği reklam filmini yayınlandı. Filmde, Megastar Tarkan, “Öp” şarkısının sözlerini, milli takım marşı haline getirirken, ona kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik ediyor.

Megastar Tarkan, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için tekrar kamera karşısına geçti. Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Dünya şampiyonu olan milli takım oyuncularının da yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı.

Reklam filmine Tarkan’a kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem, Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik etti. Filmde, arabasından voleybol maçına gidenleri gören Megastar Tarkan yer alıyor. “Öp” şarkısının sözlerini, taraftarlardan aldığı ilhamla değiştiren Tarkan, şarkıyı bir milli takım marşı haline getiriyor ve marş tüm şehre yayılıyor.

Verilen bilgiye göre; Trendyol’un 2023 Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Voleybol Milli Takımına başarılar dilediği filmin çekimleri üç gün sürerken; Havas İstanbul imzalı filmin prodüksiyonunu Public Film, yönetmenliğini ise Dual üstleniyor.