Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Tarla Kuşuydu Juliet” 100. temsiliyle sahneye çıkmanın gururunu yaşıyor.BURSA (İGFA) - 2020-2021 tiyatro sezonunda, pandemi kuralları içinde seyirci ile buluşan Eprahim Kishon’un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği, muhteşem komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, 4 sezondur seyircinin yüksek ilgisiyle sahnelenmeye devam ediyor.

Başrollerinde Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay’ın rol aldığı oyun, 9 Aralık Cumartesi günü AVP Sahnesindeki 100. temsiliyle ‘Dalya’ diyecek.

Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Ali Volkan Çetinkaya, “Şehrimiz insanlarının oyunumuza gösterdiği bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi çok daha iyi oyunlar yapmak konusunda kamçılayan seyircimize sonsuz teşekkürler. 100. oyunumuz hepimize iyi gelsin” dedi.