Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Furkan Alkaş'ı (25) ortak arkadaşlarının evinde işkenceye tabi tuttukları iddia edilen Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında açılan dava ile ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, şüphelilere 'Gece vakti konut veya iş yerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Hakaret', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 4 ila 17 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Olay, Karacabey ilçesinde yaşayan Furkan Alkaş'ın ailesi tarafından ortaya çıktı. Haziran ayında oğullarından haber alamayan Alkaş ailesi, Furkan'ın sosyal medya hesabında paylaşılan işkence görüntülerini fark edince derhal polise başvurdu. Yapılan araştırmada, Furkan Alkaş'ın iddia ettiği işkenceyi gerçekleştirdiği öne sürülen Soner Kaya'nın evinde bulunduğu belirlendi.

Bursa ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturma sonucunda Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Furkan Alkaş'ın ifadesine göre, olayın alacak meselesi yüzünden çıktığı ve işkence anlarının Osman Dova tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

İddianamede, Furkan Alkaş'ın ev sahibi Soner Kaya'nın, ortak arkadaşları Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova'yı bilgilendirmesi üzerine olay yerine geldikleri ve Alkaş'a ait cüzdanındaki 2 bin 500 lirayı gasp ettikleri belirtiliyor. Bu sırada Osman Dova'nın işkence anlarını kaydedip sosyal medyada paylaşması, suçlamalara eklenen bir diğer önemli unsuru oluşturuyor.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanıkların yargılanmasına yakın bir tarihte başlanacak.