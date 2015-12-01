İnegöl´e bağlı Gazelle mahallesinde bir şahıs tarlasında ölü bulundu. Şahsın kimliği teşhis edildi. Osman Yıldız´a ait olan cenaze savcılık incelemesinin ardında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Sabah saatlerinde mahalle içerisindeki kendi arazisindeki ağaçları kesmek için hızar makinesini yanına alarak yola çıkan 62 yaşındaki Osman Yıldız, ağaçları kesmeye başladı.

ÖĞLE SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öğle saatlerinde mahalle sakinlerinin komşularının tarlasının yanından geçerken, Osman Yıldız´ın hareketsiz bir şekilde kestiği ağacın üzerinde yatar vaziyette olduğunu gördüler. Mahalle sakinleri durumu 112´ye bildirdi.haber verilmesi üerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Y.´nin ölümünü teşhis ettiler.

Savcılığın ilk belirlemelerine göre vücudunun herhangi bir yerinde kesi izi bulunmayan cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.