Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi’nde şehre uyuşturucu madde pazarladığı tespit edilen A.G. isimli şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada dört adet şeffaf poşette tütüne emdirilmiş toplam daralı ağırlığı 21,33 gram amfetamin, daralı ağırlığı 1.05 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyet birimleri, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, operasyonların gece gündüz kesintisiz devam edeceğini bildirdi.