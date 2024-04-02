Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımındaki sahne tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun hikâyesine benzetildi. Söz konusu tanıtım kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken; sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Taş Kağıt Makas’ın tanıtım filminde lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir konu işlendi.

“Katar’da bir iki gün kalacaksınız, sonra ABD’ye uçacaksınız”

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas’ta Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği Meryem’in oğlu Furkan (Doğa Karakaş) lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor. Meryem olayı kapatmak için Bünyamin Emirkıran’ın da (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a sonra da ABD’ye gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun Yakar (Ozan Güven) ise duruma isyan ediyor. Yaşanan bu olayın nasıl sonuçlanacağı ise dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ yeni bölümü ile 3 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.