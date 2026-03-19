Pilsen şehrinde 16-18 Mart tarihlerinde düzenlenen ve 9 farklı ülkeden 28 takım ile 56 öğrencinin katıldığı organizasyonda, ortaöğretim öğrencileri Çizgi İzleyen Robot-Araç kategorisinde yenilikçi projelerini sergiledi. Teknolojik üretkencilik, mühendislik becerileri ve takım çalışmasının ön plana çıktığı yarışmada projeler; robotik sürüş algoritmaları, sensör entegrasyonu ve araç tasarımı kriterlerine göre jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Bursa'dan katılan eğitim kurumlarından En Hızlı Otonom Araç Kategorisi'nde Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bursa Erkek Lisesi dördüncü, En İyi Otonom Araç Tasarımı Kategorisi'nde Yıldırım Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bursa Erkek Lisesi ikinci seçilirken, tüm alanlarda en iyi araçlar sıralamasında ise; Bursa Erkek Lisesi ikinci, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük dereceleri elde edildi.

Bursalı takımlar elde ettikleri bu sonuçlarla toplam 28 takımdan 25'ini geride bırakırken, kazanılan bu zaferler Bursa'daki eğitim kurumlarının teknoloji ve STEAM alanlarındaki yetkinliğini uluslararası platformda bir kez daha kanıtladı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda atılan adımların somut bir göstergesi olan bu başarılar, disiplinli çalışmaların ve kurumsal desteğin bir ürünü olarak öğrenci ve öğretmenlere büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Uluslararası düzeyde elde edilen bu dereceler, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren programın ardından tüm eğitim camiasına büyük bir gurur yaşattı.