Bayramların; kırgınlıkların sona erdiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Başkan Karabatı, mesajında; 'Bayramlar; sevginin, saygının ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı özel zamanlardır. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi ve ihtiyaç sahiplerini unutmamayı ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın bereketi Karacabey'in dört bir yanında hissedildi

Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yoğun bir katılımla yaşadıklarını belirten Başkan Karabatı, belediye olarak düzenlenen etkinlikler ve sosyal desteklerle dayanışma ruhunu büyüttüklerini ifade etti. Karacabey'de Ramazan'ın sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla anlam kazandığını vurgulayan Karabatı, bu süreçte vatandaşlarla güçlü bir gönül bağı kurduklarını söyledi.

Belediye çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırıldığını belirten Karabatı, her gün 1000 kişilik sıcak iftar yemeğinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, Halk Lokantası'nda ise Ramazan boyunca günlük 350 kişilik iftar programlarının düzenlendiğini kaydetti. Bunun yanı sıra erzak ve kömür yardımlarının sürdüğünü, kılık kıyafet ve eşya desteklerinin de kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

'Her sofrada kardeşlik, her buluşmada dayanışma vardı'

Karacabey Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hazırladığı etkinlik programlarının ilçe genelinde büyük ilgi gördüğünü belirten Karabatı, iftar organizasyonları, mahalle buluşmaları ve teravih sonrası etkinliklerle vatandaşlarla sürekli bir arada olduklarını ifade etti.

Karabatı, 'Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde düzenlenen iftar programlarında hemşehrimizle aynı sofrayı paylaştık. Teravih namazları sonrası gerçekleştirdiğimiz tatlı ikramlı buluşmalarla vatandaşlarımızla bir araya gelerek gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize yönelik gıda desteklerimizi artırarak Ramazan'ın paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya gayret ettik. Her sofrada kardeşlik, her buluşmada dayanışma vardı' dedi.

Kültürel etkinliklerle dolu dolu bir Ramazan

Başkan Karabatı, Ramazan ayı boyunca sadece sosyal yardımların değil, kültürel etkinliklerin de ön planda olduğunu belirterek, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde her hafta sonu düzenlenen programların vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerin Ramazan'a ayrı bir renk kattığını dile getiren Karabatı, geleneksel Ramazan kültürünün yaşatılmasına da büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ramazan'ın toplumsal bağları güçlendiren yönüne dikkat çeken Karabatı, 'Karacabey'de Ramazan sadece yaşanmadı, aynı zamanda derinden hissedildi. Kültürel etkinliklerimiz, sosyal projelerimiz ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde her yaştan hemşehrimize dokunmaya çalıştık' diye konuştu.

Başkan Karabatı, mesajının sonunda Ramazan Bayramı'nın tüm Karacabey'e sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması dileğinde bulundu.