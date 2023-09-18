Tüketicilerin sahip olmak istedikleri taşıtları belirlemesinin ardından bankaların sunmuş olduğu taşıt kredilerine başvurdukları bilinmektedir. Taşıt kredilerinde unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu nokta ise; taşıt kredisi kullanılarak alınan otomobil kredi taksitleri bitene kadar ve vadesi dolana kadar rehin olarak tutulmaktadır. Bu nedenle tüketiciler kredi başvurusunda bulunmadan önce gelir ve gider dengelerini göz önüne alarak ödeme planlarını oluşturmalı ve daha sonrasında taşıt kredisi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Ayrıca kullanılacak kredinin faiz oranları ile masrafları hesaplanarak başvuruda bulunması da önem arz etmektedir.

Gerekli Evraklar Nelerdir

Taşıt kredisi kullanmak için bankaların sunmuş olduğu seçeneklerin incelenmesi ile kredi kullanılacak bankanın seçilmesinin ardından taşıt kredisi başvurusu için gerekli belgeler başlığı altında bulunan evrakların bir araya getirilerek bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir. Taşıt kredisi başvurularında bankaların talep etmekte olduğu evraklar değişiklik gösterebilmektedir. Ancak taşıt kredisi başvurusu için gerekli belgeler arasında standart olarak kabul edilen evraklar ise; gelir belgesi ya da maaş bordrosu, kurumsal başvurularda imza sirküleri ile birlikte maaş yazısı, serbest meslek sahipleri için son üç yıla ait vergi levhası, ikametgah senedi ya da son aylara ait kişinin üzerine olan fatura, taşınmaz mülk üzerinden kira geliri olanlar tapu fotokopisi ile beraber kira kontratı, 0 km araçlar için vergiler dahil fiyatı göstermekte olan proforma fatura ve ikinci el araç için ruhsat fotokopisidir.

Banka Yüzde Kaçını Karşılıyor

0 km taşıtlar için vergiler dahil olarak düzenlenen proforma fatura bedelinin %75’i ve 0 km ticari taşıtlar için ise yine proforma fatura bedelinin %50’si bankalar tarafından kredilendirilebilmektedir. Ayrıca 2. el taşıtlar için ise yine proforma fatura bedelinin %50’si bankalar tarafından kredilendirilebilmektedir.

Taşıt kredisi kullanmak isteyen kişilerin unutmaması ve dikkat etmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır. Örneğin eski taşıtın satılması ve yeni bir taşıtın alınması söz konusu ise kredi dahilinde kaskonun da hesap edilmesi gerekmektedir. Ancak yeni alınacak araca eski aracın kaskosu devam ettirilebilmekte ve böylelikle maliyetten düşürülmüş olmaktadır. Bankaların anlaşmalı olduğu otomobil firmalarından taşıt alınması söz konusu olduğunda düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmek mümkündür. Ayrıca kaskonun kredi kullanılan bankadan yapılması ile de faiz oranlarında düşüşe gidilebilmektedir.