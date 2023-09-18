Pek çok tüketici acil nakit ihtiyaçları doğrultusunda bankaların ve finansal kuruluşların sunmuş olduğu finansal ürünler ile ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Bu bankacılık ürünleri içerisinde bulunan kredi kartları ve krediler tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilerek kullanımlarına açılmıştır. Bankalar bu ürünleri tüketicilerin hizmetlerine sunarken kullanımlarına yönelik çalışmalar da yürüterek ürün ve hizmet anlayışı kapsamında yeniliklere imza atmaktadırlar. Bu yenilikler içerisinde de Şubeye Gitmeden Kredi seçenekleri bulunmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile bankaların teknolojinin hızla ilerlemişinden destek alarak bir takım çalışmalarında yenilikler yapmaktadır. Bankacılık ürün hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler bu yeniliklerden faydalanarak işlemlerini anında ve hızlı bir şekilde yürütebilmektedir. Bankacılık kanalları olarak bilinen şubelerin yanı sıra telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hızla artan banka şubelerinin yanı sıra oldukça fazla kullanılmaktadır.

Hayat şartları ve çalışma koşulları gereğince pek çok kimse çalışmış olduğu iş yerlerinden izin alamamakta ve mesai saatleri içerisinde bankalara müracaat edememektedir. Bunun sonucu olarak da başvurularını ertelemekte ve geciktirmektedir. Ancak yeni sistemler sayesinde Şubeye Gitmeden Kredi kullanabilme hakkına sahip olabilen müşteriler hızlı ve anında yapılan işlemler ile başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Günümüzde pek çok banka Şubeye Gitmeden Kredi kullandırabilmektedir. İnternet üzerinden duyurmuş oldukları kredi kampanyalarına yine internet üzerinden başvuruda bulunabilmek mümkündür. Ayrıca mobil SMS yardımı ile de başvuru imkanı sunan bankalara kredi başvurusu yapabilmek için dört haneli mobil SMS numarasına talep edilen kredinin ve kişinin TC kimlik numarası ile başvuruda bulunmak mümkündür. Başvuru mesajının gönderilmesi ile banka gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde geri bildirim mesajı göndermektedir. Ancak banka tarafından gönderilen bu mesaj ön onay niteliği taşımaktadır.