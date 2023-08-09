Sabah erken saatlerinde Moda sahilinde yaşanan olayda, 59 yaşındaki Nuriye İrtem adlı vatandaşımız köpeğiyle birlikte huzurlu bir yürüyüşe çıktı. Ancak iddiaya göre, Mehmet B. isimli kişiye ait olan tasmasız köpek, aniden saldırgan bir tavır sergileyerek İrtem ve onun sadık dostuna saldırdı. Çevrede bulunan diğer vatandaşların çabalarıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın cep telefonu kamerasıyla yakalanan görüntülerine göre, sahil boyunca tasmasız bir şekilde dolaştırılan köpek, İrtem'in kucağındaki köpeğe ansızın saldırdı. İrtem'in yere düşmesiyle birlikte, çevrede bulunan vatandaşlar hızla yardım etmek için koşuştular. İçlerinden bir kişi, tahta bir parça kullanarak saldırgan köpeğe karşı savunma amacıyla müdahalede bulundu. Uzun ve zorlu bir mücadele sonucunda, İrtem ve onun sadık dostu güvence altına alındı. Olay sırasında İrtem'in el ve kol bölgelerinin yaralandığı bildirildi. Olayın şokunu atlatan İrtem, hemen İskele Polis Merkezi'ne giderek köpeğini tasmasız bir şekilde dolaştıran Mehmet B.'den resmi olarak şikayetçi oldu. Saldırıya maruz kalan diğer köpeğin ise sağlık kontrolü için veterinere götürüldüğü belirtildi.