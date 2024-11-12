Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tatil Şenliği, 11 Kasım’da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde coşkuyla başladı. Şenliğin ilk gününde binlerce çocuk, hem eğitici hem eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Denizaltı Masalı büyük ilgi gördü

Şenlikte sahnelenen "Denizaltı Masalı" isimli müzikli çocuk tiyatrosu, büyük ilgi gördü. Üç farklı seansla izleyiciyle buluşan tiyatro gösterisiyle hem çocuklar eğlenceli vakit geçirdi hem de denizaltı dünyası, çevre, hayvan sevgisi ve geri dönüşüm konularına yönelik farkındalık kazandı.

Atölyelerle keyifli vakit geçirdiler

Gün boyu süren atölye çalışmaları da şenliğe renk kattı. Çocuklar; atıktan sanata ileri dönüşüm, ebru, doğadan sanata, orff ve ritim, kodlama, yüz boyama, origami ve müzik gibi pek çok farklı atölyede keyifli vakit geçirdi. Balon süsleme, mandala, sınırlı boyama ve drama gibi etkinliklerle de çocukların düşünce ve el becerileri teşvik edildi.

“Tüm çocuklarımızı bekliyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenliğe dair yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için bu şenliği düzenledik. Gördüğümüz yoğun ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini beş günlük ara tatil boyunca sürecek olan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Tatil Şenliği, 15 Kasım’a kadar devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olup, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa içesinde yaşayan tüm çocuklara açık olacak.