Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Ustalık Telafi Programı” projesi çerçevesinde 27 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan HasTavuk çalışanlarına ‘Ustalık Belgesi’ takdim edildi.

Beyaz et ihracatının öncü kuruluşlarından HasTavuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen iş hayatında mesleki tecrübeyi arttıran ve pratik öğrenim sağlayan ‘Ustalık Telafi Programı’ projesi çerçevesinde 27 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan Hastavuk çalışanlarına ustalık belgelerini takdim etti. HasTavuk Beyaz Et Üretim Tesisinde gerçekleştirilen toplantıya Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, Susurluk İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, Susurluk İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Susurluk Tarım Orman İlçe Müdürü İsmail Göçer, Susurluk Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yalçın, HasTavuk A.Ş. yöneticilerinden Mehmet Duman, Nevzat Yılmaz, Mehmet Bildibay, Bircan Özkan, Erkan Uçar, Volkan Uzunca, Pelin Savaş, Didem Arsever ve sertifika alan personeller katıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Hastavuk İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz, Kısaca tanımı ‘MESEM Projesi’ olarak adlandırılsa da açılımı ustalık telafi eğitim programı olan bu uygulama ile işletmede çalışanların işle ilgili yeterli eğitim ve becerinin alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Programın en önemli noktasının ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkânı sağladığını belirten Yılmaz, “Program sonunda verilecek ustalık belgesinin Europass özelliği vardır ve çalışana uluslararası çalışma yetkinliği vermektedir. Aynı zamanda bu belge MYK sertifikası olarak da kullanılabileceğinden ömür boyu geçerliliği bulunmaktadır. Çalışan, normal işini yaparken, bu programa dahil olacağı için, iş veren, iş gücü kaybı yaşamayacaktır. Aynı zamanda sağladığı teşvik ile işletmelere önemli ölçüde maddi destek de sağlamaktadır. Ustalık telafi programında çalışanlarımızın işletmede pratikte yaptıkları işle ve meslekle ilgili mezuniyetlerine, yaşlarına bakılmaksızın, teorik ve uygulamalı eğitimler, yerinde iş başı uygulamaları sonunda gerçekleştirilen sınavlar neticesinde başarı gösterenlere verilen sertifikalı ustalık belgesi kazandırma amacı güden bir eğitim olduğunu belirtti.

HasTavuk’ta çalışan, kesim ve işleme elemanı olarak görev yapan personellerin, bu proje ile 27 haftalık programa tabi tutulduğunu, iş başında hem teorik, hem pratik eğitimlerini tamamladıklarını belirten Yılmaz, “Milli Eğitim müfredatına göre hem devlet hibe teşvikleriyle işveren bütçesine katkı, hem de personel kazanımı ve kişisel gelişime katkı sağlayan bu projeyi ilk uygulayan firmalardan biri olmaktan mutluyuz. Ustalık belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Hastavuk olarak eğitim odaklı her projede yer alacağız” dedi.

Toplantı sonunda HasTavuk çalışanlarını temsilen vardiyada çalışan işçiler sertifikalarını aldı.