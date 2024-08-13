Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Ali Sami Yen Rams Park’ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’le buluştu.

Altıeylül Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Balıkesir ve Altıeylül adına önemli bir icraata daha imza attı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i Ali Sami Yen Rams Park’taki makamında ziyarette bulunan Canlı, Altıeylül Belediyesi’nin sosyal ve kültürel organizasyonlarına destek sözü aldı.

Galatasaray ile işbirliği

Canlı ile Özbek buluşmasında, Galatasaray Kulübü’nün Balıkesir’de, başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere yapılacak organizasyonlara katkıda bulunacağı müjdesi verildi.