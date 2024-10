Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret eden İmamoğlu, “Toplam nüfusu 20 milyonu aşan İstanbul ve Bursa arasındaki dayanışma çok değerli. İki büyük şehrin her hususta dayanışmayı artıracak adımlar atması ülkenin faydasına olacaktır” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak tüm Türkiye’de gerçekleştireceği ziyaretlerin ilk başlangıç noktası Bursa oldu. Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Karşılama törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye bürokratları katıldı.



“İstanbul ve Bursa’nın dayanışması çok değerli”

Bursa’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etmekten de büyük gurur duyduğunu ifade ederek görevinde başarılar diledi. İşbirliğini güçlendirmek, şehirleri güzelleştirmek, dayanışmalarını artırmak, deneyim paylaşımları için doğru kanalların sağlanması amacıyla TBB Başkanı olarak farklı şehirleri ziyaret ettiğini anlatan İmamoğlu, “İstanbul ve Bursa’nın dayanışması çok değerli bir sayfadır. İstanbul, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehridir. Bursa ise Marmara’nın en büyük ikinci şehri, Türkiye’nin en büyük dördüncü şehridir. İki büyük şehrin ulaşımdan afete, çevreden turizme kadar her hususta dayanışmayı artıracak adımlar atması ülkenin faydasına olacaktır. İki şehrin resmi nüfusu 20 milyondur” dedi.



“Milletin sahip olduğu makamı ziyaret ediyoruz”

Bursa’nın ilk geldiği andan itibaren kendisini etkileyen bir şehir olduğunu söyleyen İmamoğlu, kentin maneviyatıyla da herkesi içine çekip sardığını belirtti. Dönemin Osmanlı başkenti Bursa’nın şimdi otomotivin, tekstilin ve birçok sektörün başkenti konumunda olduğunu anlatan İmamoğlu, “Ama hak ettiği yerde de değildir. Bunu kabul edelim. Bu bağlamda başkanımızla birlikte dayanışmayı güçlendiren bir masa kuracağız. Mustafa Bozbey başkanımız aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanıdır. Biz bu ülkenin kalkınmasını, milletin iyi olmasını, fakirlikle, yoksullukla değil refahla, zenginlikle, huzurla geleceğe bakmasını sağlamak istiyoruz. Onun için buradayız. İktidar millettir. Milletin sahip olduğu bir makamı ziyaret ediyoruz. Mustafa Bozbey dostum da ben de birer emanetçiyiz. Mustafa Bozbey başkanımıza çok üstün başarılar diliyorum” dedi.



Belediye başkanlarının görevinin halkın onayıyla başlayacağını, halkın onayıyla biteceğini vurgulayan İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına da değindi. Ahmet Özer’in farklı şehirlerdeki üniversitelerde görev almış bir bilim insanı olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Bu kurnazlığa gerek yok, bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu yanlış. Hukuka aykırı olduğunu herkes biliyor. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın, bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir. Fakirliği, yoksulluğu unutturmak için böyle algı operasyonları yapılması günahtır. 101 yıl önce Atatürk, ‘Bu ülkeye eşitlik, adalet, demokrasi vaat ediyorum’ dedi. 101 yıl sonra eşitliği, adaleti demokrasiyi de bertaraf etmeye çalışıyorsunuz. Moloz yığınına döndürdüğünüz bu atmosferi temizleyecek kadrolar işte burada. Hep beraber bunu yapacağız. Hukuksuz tutum ve tavırlarla hareket edenler bir adım geri atacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Bizim derdimiz makam ve mevki değil. Bu memleket insanları için terimizin son damlasına kadar çalışacağımızın sözünü Bursa’dan veriyorum. Bu ülkenin 86 milyon insanı, memleketin eşit hissedarıdır. Etnik kökenine, inancına bakmaksızın hakkını hukukunu korumak bizim boynumuzun borcudur. Hiç birisi bizi yıldıramaz. Bizim arkamızda siz varsınız. Allah bizi size mahcup etmesin”.



TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Tarihi Belediye Binası’na geçerek sohbet etti. Ardından Tarihi Kapalı Çarşı’yı gezerek esnafla buluşan her iki başkan, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini de ziyaret etti.



Kaynak: bülten