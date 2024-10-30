Kaza sonrası alev alev yanan kamyon kameraya yansırken, Bursa-İstanbul yolunda ise motor kısmından arıza yapan bir otomobil alev topuna döndü. Araç yangınları kameralara yansıdı.



Bursa’nın Kayapa ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkınca yan yattı. Metrelerce sürüklenen araç bir anda alev alınca, sürücü araçtan çıkmayı başardı. Alevlerin sardığı kamyon küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Bursa-İstanbul yolunda ise seyir halindeki bir otomobil motor kısmından arıza yaptı.

Sürücü aracını hemen emniyet şeridine çekti. Dumanların yükseldiği araç bir anda alev topuna dönünce sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı. O anlar kameraya yansırken, polis meydana gelen olaylarla ilgili tahkikat başlattı.