TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez "olağanüstü" toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, olağanüstü toplantıda yer aldı. İktidar koltukları ise henüz boş.ANKARA (İGFA) -TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşme olağanüstü toplandı.

Birleşimi Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetiyor.

Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in kâtip üyeliklerini üstlendiği TBMM Genel Kurulun 18'inci Birleşimi yoklama ile açıldı.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1688885096957313024

Olağanüstü toplantı konusu olan 8/14 esas numaralı genel görüşme önergesinin ön görüşmesi yapılıyor.

Genel görüşme önergesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz

https://twitter.com/MhpTbmmGrubu/status/1688891426635927553

Hatırlanacağı gibi Meclis Genel Kurulu, 25 Temmuz'da da olağanüstü toplanmıştı. CHP'nin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantının gündemi ekonomideki gelişmelerdi