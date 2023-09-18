Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 23 Eylül Cumartesi hizmete açılacak.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi’nin resmi açılış töreninde Gaziosmanpaşalılarla buluşuyor. 23 Eylül’de düzenlenecek törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki öğrencilerle birlikte kültürel tesisin açılışını gerçekleştirecek.

20 bin eserlik kütüphane yer alıyor

Öğrenciler başta olmak üzere her yaştan kitapsevere hizmet veren Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi’nde 20 bin eserlik kütüphanenin yanı sıra kafeterya, sosyal etkinlik alanları ve mescit bulunuyor. Ziyaretçiler, üyelik sistemi ile kütüphaneden ödünç kitap temin edebilirken ayrıca ücretsiz internet ve fotokopi hizmetinden de yararlanabiliyor. Günün belirli saatlerinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından öğrencilere çay ve çorba ikramları yapılırken, kahvaltı günü etkinlikleri de düzenleniyor.

Öğrencilere sosyal ve kültürel imkanlar sunuluyor

Farika Kitaplı Kahve 2’de uzman psikologlar, sınavlara hazırlanan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Aynı zamanda öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Farika Sohbetleri’’ ile alanında uzman isimlerle bir araya gelme ve tecrübelerinden faydalanma imkanı da buluyor.