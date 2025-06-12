TBMM Başkanlık Divanı üyeleri CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan oldu. Katip üyelik görevlerine CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Yeni Yol İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar seçildi. İdare Amirliklerine ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu getirildi.

Komisyon üyelikleri de açıklandı. Adalet Komisyonu üyeleri AK Parti’den Ömer Özmen, Emine Yavuz Gözgeç, Oğuzhan Kaya, Nurettin Alan, Şengül Karslı, Cüneyt Yüksel, Selman Oğuzhan Eser, Halil Uluay, Bülent Tüfenkci, Orhan Kırcalı, Mustafa Arslan, Fahrettin Tuğrul, Saffet Bozkurt, CHP’den Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Atakan Ünver, İnan Akgün Alp, Gizem Özcan, Cumhur Uzun, DEM Parti’den Onur Düşünmez, Dilan Kunt Ayan, Zülküf Uçar, MHP’den Halil Öztürk, Yücel Bulut, İYİ Parti’den Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi’nden İdris Şahin olarak belirlendi.

Anayasa Komisyonu’na AK Parti’den Haluk İpek, Murat Alparslan, Mustafa Köse, Serap Yazıcı Özbudun, Osman Mesten, Cahit Özkan, Abdurrahim Fırat, Celalettin Köse, Adem Yeşildal, Rabia İlhan, Cem Şahin, Mustafa Hamarat, Yusuf Beyazıt, CHP’den Umut Akdoğan, Bülent Tezcan, Servet Mullaoğlu, Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, DEM Parti’den Mehmet Rüştü Tiryaki, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, MHP’den Feti Yıldız, Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti’den Uğur Poyraz, Yeni Yol Partisi’nden Sadullah Ergin seçildi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na AK Parti’den Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Cantürk Alagöz, Müşerref Pervit Tuba Durgut, İsmail Emrah Karayel, Murat Cahid Cıngı, Meryem Göka, Abdurrahman Babacan, Ahmet Mücahit Arınç, Emre Çalışkan, Çiğdem Karaaslan, Abdulkadir Emin Önen, Burhan Kayatürk, CHP’den Özgür Erdem İncesu, Aysu Bankoğlu, Jale Nur Süllü, Servet Mullaoğlu, Yüksel Taşkın, Fahri Özkan, DEM Parti’den Ceylan Akça Cupolo, Osman Cengiz Çandar, Ayşegül Doğan, MHP’den Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak, İYİ Parti’den Lütfü Türkkan, Yeni Yol Partisi’nden Mustafa Kaya seçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda AK Parti’den Kaan Koç, Seda Sarıbaş, Ferhat Nasıroğlu, Halil Eldemir, Mustafa Oğuz, Ayhan Gider, Şamil Ayrım, Hulusi Şentürk, Ali İnci, Mer Gül, Cevahir Asuman Yazmacı, Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, CHP’den Adnan Beker, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Hüseyin Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış, Ulaş Karasu, DEM Parti’den Zeynep Oduncu Kutevi, George Aslan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, MHP’den Semih Işıkver, Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti’den Yavuz Aydın, Yeni Yol Partisi’nden Mehmet Atmaca yer aldı.

Çevre Komisyonu’nda AK Parti’den Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Mehmet Galip Ensarioğlu, Abdulkadir Özel, Nilhan Ayan, Ömer Oruç Bilal Debgici, Sami Çakır, Tahir Akyürek, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadem Mete, Mehmet Emin Şimşek, Yusuf Ziya Yılmaz, Gökhan Diktaş, CHP’den Deniz Demir, Semra Dinçer, Gürsel Erol, Cemal Enginyurt, Nimet Özdemir, Vecdi Gündoğdu, DEM Parti’den İbrahim Akın, Perihan Koca Doğan, Ayten Kordu, MHP’den Sadir Durmaz, Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti’den Hasan Toktaş, Yeni Yol Partisi’nden Doğan Demir görev aldı.

Dijital Mecralar Komisyonu’na AK Parti’den Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Nazım Elmas, Seyithan İzsiz, Büşra Paker, Şebnem Bursalı, Ayşe Böhürler, Muammer Avcı, CHP’den Okan Konuralp, Hasan Öztürk, Yüksel Mansur Kılınç, Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti’den Sevilay Çelenk Özen, Burcugül Çubuk, MHP’den Levent Uysal, İYİ Parti’den Mehmet Mustafa Gürban, Yeni Yol Partisi’nden Elif Esen seçildi.

Dilekçe Komisyonu’na AK Parti’den Sunay Karamık, Behiye Eker, Mehmet Selim Ensarioğlu, Yıldız Konal Süslü, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Salih Dal, Abdürrahim Dusak, CHP’den Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ahmet Baran Yazgan, İbrahim Arslan, DEM Parti’den Ali Bozan, MHP’den Mehmet Taytak, İYİ Parti’den Turan Yaldır, Yeni Yol Partisi’nden Ertuğrul Kaya getirildi.

Dışişleri Komisyonu’na AK Parti’den Ahmet Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, Fuat Oktay, Mustafa Canbey, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Derya Bakbak, Derya Ayaydın, Seda Gören Bölük, Sena Nur Çelik Kanat, Zafer Sırakaya, Oğuz Üçüncü, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ziya Altunyaldız, CHP’den Bilal Bilici, Talih Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Güzelmansur, Yunus Emre, Oğuz Kaan Salıcı, Namık Tan, DEM Parti’den Ceylan Akça Cupolo, Serhan Eren, Berdan Öztürk, MHP’den Kamil Aydın, İsmail Özdemir, İYİ Parti’den Metin Ergun, Yeni Yol Partisi’nden Hasan Karal seçildi.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’na AK Parti’den Serkan Bayram, Yahya Çelik, Osman Sağlam Karaman, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Hasan Ekici, Tamer Akkal, Murat Kaya, CHP’den Hasan Öztürkmen, Yüksel Mansur Kılınç, İsmail Atakan Ünver, Süreyya Öneş Derici, DEM Parti’den Hüseyin Olan, Sümeyye Boz Çakı, MHP’den Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti’den Hüsmen Kırkpınar, Yeni Yol Partisi’nden Cem Avşar yer aldı.

İçişleri Komisyonu üyeliklerine AK Parti’den Osman Gökçek, Kemal Çelik, Turan Bedirhanoğlu, Yusuf Ahlatcı, Azmi Ekinci, İsmail Erdem, Süleyman Soylu, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Şaban Çopuroğlu, İhsan Koca, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Arslan Tatar, CHP’den Evrim Karakoz, Yaşar Tüzün, Melih Meriç, Erdoğan Toprak, Mehmet Salih Uzun, Ali Öztunç, Murat Çan, DEM Parti’den Ömer Faruk Hülakü, Çiçek Otlu, Kamuran Tanhan, MHP’den Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, İYİ Parti’den Ömer Karakaş, Yeni Yol Partisi’nden Birol Aydın seçildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda AK Parti’den Mustafa Alkayış, Atay Uslu, Mustafa Yavuz, Mehmet Sait Yaz, Suat Pamukçu, Adem Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derya Yanık, Harun Mertoğlu, Meliha Akyol, CHP’den Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadri Enis Berberoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez, DEM Parti’den Beritan Güneş Altın, Kamuran Tanhan, Nevroz Uysal Aslan, MHP’den Musa Küçük, Naci Şanlıtürk, İYİ Parti’den Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi’nden İrfan Karatutlu yer aldı.