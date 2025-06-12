Kaymakam Arslan, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, değişik telefon numaraları üzerinden bazı kişilerin Kaymakam Eren Arslan’ın ismini kullanarak hayırsever vatandaşlardan maddi yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Eren Arslan’ın hiçbir şekilde bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızdan bu tür aramalara ve mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri ve mağduriyet yaşamamaları için derhal kolluk birimlerine ihbarda bulunmaları ve şikayetçi olmaları önemle rica olunur,” ifadelerine yer verildi.

Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, benzer bir durumla karşılaşılması halinde en yakın emniyet birimine başvurulmasını istedi.