Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi ile çocukların korunmasına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine ilişkin iki ayrı karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamaları inceleyecek Araştırma Komisyonu'nda Bursa'yı temsilen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da görev aldı.BURSA (İGFA)- Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı karara göre TBMM'de kararı verilen Meclis Araştırması Komisyonlarına yönelik üye seçim kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na şu isimler katıldı.

Öte yandan Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine ilişkin karar da yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu'nda Bursa'yı temsilen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da görev aldı.