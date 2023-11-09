TBMM Danışma Kurulu, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili kriz toplantısı için saat 17.00'de toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği toplantı öncesinde AK Parti, yüksek yargıdaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

CHP ise Meclis'te eylem kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partili milletvekillerinin bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu boşaltmama eylemi yapacaklarını duyurdu.

Ankara'da siyasi gelişmelerin ardı arkası kesilmezken, AK Parti Grup Yönetimi, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında yüksek yargıdaki son durumu masaya yatırıyor.

TBMM Danışma Kurulu, siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden oluşan önemli bir kurul olarak, parti grupları arasında istişare yapma ve Meclis çalışmalarını düzenleme görevini üstleniyor. Kriz anlarında toplanan bu kurul, ülkenin siyasi gündemine yön veren önemli kararları alabilir.