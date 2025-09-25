Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekârlığına ilişkin listesini güncelledi. Peynir, kıyma, zeytinyağı ve baharat gibi birçok üründe hile tespit edilirken, listenin en çarpıcı detaylarından biri ise ünlü tatlıcı Hacıoğlu’nun baklavasında tespit edilen madde oldu.

Birçok Gıda Ürününde Hile Tespit Edildi

Baklava, tereyağ, peynir, yoğurt, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bal ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi.

Ünlü Tatlıcıda Skandal

Listenin en dikkat çeken detayı ise ünlü tatlıcıdaki skandal oldu. "Hacıoğlu" markasına ait fıstıklı baklavada gıda boyası tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar