"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın final programı kapsamında eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı organizasyonunda vatandaş ve esnafla buluştu. Programına Maltepe İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen kahvaltıyla başlayan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Serkan Bahadır ve partililerle bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından konuşan Bakan Karaismailoğlu, CHP’nin gündeminde yolsuzluk ve soruşturmaların olduğunu AK Parti’nin gündeminde ise Türkiye’ye yapılacak hizmetlerin bulunduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Tabii 2019’a kadar 94 yılından başlayan bir hizmet kervanından sonra maalesef 2019’dan bu tarafa yaklaşık 6 yıl geçen bir süre oldu. İstanbul da hizmeti unuttu. O 25 yıldır süreçte yapılmış olan büyük işlerin belki bugüne kadar İstanbul’daki yaşayan hayata etkisini olumsuz etkilerini sağlamamıştı ama yavaş yavaş bu olumsuz etki İstanbul’un içerisine girmeye başladı. Yani bir çöp sorununu bile İstanbul’un gündemine sokan maalesef bir yönetim var. Biz de bunları vatandaşımıza anlatacağız. Sonuçta bir demokrasi ile yönetiliyor. Vatandaş sandığa gidiyor. Ne için sandığa gidiyor? Kendisine hizmet edilenlere oy veriyor. Sen bana daha iyi hizmet edersin diye bir partiye oy veriyor. Onun karşılığını aldılar. O karşılığında da hizmeti göremiyorsa vatandaşımız onun karşılığını da bir dahaki seçimde verecek. Bizler de bu olumsuzlukları ve genel hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptıklarımızı karşılaştırarak anlatacağız" dedi.

"Her türlü kötü olumsuz sıfatları söyleyebilirsiniz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yolsuzluk dışında bir gündemi olmadığını sözlerine ekleyen Karaismailoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi gündemi de Türkiye’nin gündeminde. Sizler de görüyorsunuz. Yani kendi yolsuzluklarının kendi şaibelerinin dışında hiçbir gündemleri yok. ‘Yolsuzlukları görmeyin’ diyorlar. Yani hükümetimiz bütün kurumlara belli bütçeler ayırıyor. Bu bütçeleri ne için gönderiyor? Bunları şu şu işlerde kullanarak vatandaşımızın beklemiş olduğu veyahut vatandaşımıza yapmamız gereken hizmetleri bu paralarla bu bütçelerle yapacaksınız diyorlar. Bir tarafta yapılan hizmet yok. Bir tarafta para da yok. E bugün ortaya çıktı işte o paralar nereye gitti? Belli oldu. Hepsi kendi şahsi menfaatleri için kendi zimmetlerine bu paraları geçirdiler. Bunun hesabını veriyorlar. Bu vicdansızlıktır, edepsizliktir. Her türlü kötü olumsuz sıfatları söyleyebilirsiniz. Çünkü milletin parasını kendi zimmetine geçirmek, onu yolsuzluklarla farklı işlerde kullanmak hakikaten bunun hesabı ağır şekilde verilecektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da bu bellidir. Şimdi bunu yargılanıyorlar. ‘E yargılamayın bunları görmeyin’. Öyle şey olur mu arkadaşlar? Bu sonuna kadar sorulacaktır ve yargıçlar, hakimler, savcılar çalışıyorlar bir tarafta. Ama biz işimize bakacağız. İşte önümüzde biz bir taraftan hizmetlerimizle gündeme geliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklarıyla gündeme geliyor. İşte bu farkı da Vatandaşımıza anlatmak da bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Yolsuzluktan tutuklanan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız"

İstanbul’un hizmete ihtiyaç duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bir taraftan biz hem CHP gündemini takip edeceğiz ama onlara takılmadan biz kendi işimize bakacağız. Onlar kendi kötü gündemleriyle boğulsunlar. Vatandaşımız bunun hesabını elbette bir gün onlara soracaktır. Yani burada 2019’dan bu taraf İstanbul’da hiçbir şey yapılmadığı ortada. Yani İstanbul ne istiyor? Hizmet istiyor. İstanbul’da ne yapılması gerekiyor? İşte ulaştırma bunların en önemli ayaklarından bir tanesi. Şehirde yaşanabilirliği, yaşamı kolaylaştırmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi ulaştırma. İşte bakın burada Marmara yapıldı. Kadıköy, Kartal daha sonra biz onu Pendik’e kadar uzatmıştık. Tuzla’ya kadar gitmesi gerekiyor. E bunlar şehrin ihtiyaçları ile de yapıldı. İşte gelişen büyüyen şehirlerde farklı ihtiyaçlar ve farklı oluşabilecek sorunların önüne geçecek projeler geliştirmek lazım. Ama bakıyorsunuz hiç onlarla dertlenmeyen basit basit işlerle gündem yapan ve yolsuzluklarla gündem olan ve yolsuzluktan içeri tutuklanan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Hakikaten belediyecilik hayatın devamı, hayatın gelişmesi, vatandaşımızın huzuru için en önemli kurumların başında gelen kurumdur. Şimdi diyorum mahallede çöpler toplanmıyor, temizlik yapılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunları yapın diye devletimiz buralara bütçeleri ayırıyor. Ve bunların kuralları, kaideleri bellidir. Ama işte maalesef bu bütçelerin nerede harcandığını işte görmüş olduk. Bunun hesabını soracaklar ve sormalıdırlar. Ve bunları sormak için o kurumlar zaten var. Yani yargıçlar, hakimler, savcılar bunların görevi zaten bunların hesabını sormak" diye konuştu.

Karaismailoğlu konuşmasının ardından partilileriyle birlikte Maltepe’deki Aydınevler Selçukbey Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla birebir diyaloğa giren Bakan Karaismailoğlu, esnafın istek ve şikayetlerini yardımcılarına not aldırarak en kısa sürede çözüleceği mesajını verdi.