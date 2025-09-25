Bakan Uraloğlu’na Adalar Kaymakamı Abdurrahman İnan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen ve parti ilçe yöneticileri eşlik etti.

Bakan Uraloğlu, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Ada sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair fikirleri alarak çalışmalarımızı sürdürdük" ifadelerine yer vermişti.

Bir günde bin 700 farklı program

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de, "Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin ve üyelerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10’ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.