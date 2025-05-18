Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada yoğun bir çalışma takvimi öne çıkıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilecek 5 üye için oylama yapılacak.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından, gizli oylama yoluyla seçim gerçekleştirilecek.

Her bir üyelik için birinci turda en az 400, ikinci turda ise 360 oy aranacak. Eğer oylamalarda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oyu alan iki aday arasında kura yöntemiyle seçim tamamlanacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanlarından görev süresini dolduranların yerine 3 yeni üye seçilecek.

RTÜK seçimleri gizli oyla yapılacak. En çok oy alan adaylar seçilecek.

Zirai don olayını araştırılacak

Genel Kurul’da, bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören teklifin görüşmeleri devam edecek.

Toplam 19 maddeden oluşan teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Düzenleme kapsamında Devlet Memurları Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı şartı getirilecek.

Yeni haftada, Meclis komisyonlarında da yoğun bir gündem yaşanacak.

Zirai don olayını araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonu, Salı günü bir araya gelecek. Toplantıda komisyonun çalışma yöntemi ve takvimi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise Perşembe günü toplanacak. Gündemde, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve AK Parti tarafından sunulan yasal düzenlemeler yer alacak.