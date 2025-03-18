İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin ardından CHP milletvekilleri, kararı TBMM'de protesto etti.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" sözleri ile yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

CHP'li vekiller, sıralara vurarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasını protesto etti, yaşananların ardından oturuma ara verildi.

Meclis kürsüsünü işgal eden vekiller “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.