Kurtulmuş, oturumu açarken "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" dedi.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.

Basın mensupları oturum nedeniyle Meclis dışına çıkarıldı ve genel kuruldan bilgi sızıntısını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, oturuma ilişkin tutanakların 10 yıl süreyle kimseyle paylaşılmayacağı belirtildi.