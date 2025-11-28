Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ulaşan sıra dışı talepler gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde kadınların askerlik yapmasına ilişkin başvurular dikkat çekerken, son iletilen dilekçeler de yine ilgi uyandırdı. TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Ekim – 15 Kasım 2025 dönemine ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuna sundu.

"BAŞVURULAR, ÇALIŞMALARA YÖN VERİYOR"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının demokratik katılımın önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, vatandaşların ilettiği taleplerin Meclis’in çalışmalarına yön verdiğini söyledi.

BİR AYDA GELEN DİLEKÇE SAYISI

Rapora göre, komisyona bir ay içinde toplam 1.434 dilekçe ulaştı. Bunların 749’u Başkanlık Divanı tarafından karara bağlandı. Başvuruların %88’i e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuranların %74’ünü erkekler, %25’ini kadınlar oluşturdu; 5 başvuru ise tüzel kişiler tarafından gerçekleştirildi.

EN ÇOK VE EN AZ BAŞVURU GELEN İLLER

Başvurular en fazla Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelirken, Bartın, Kilis, Muş ve Niğde en az dilekçe gönderilen iller oldu. Yasama döneminde komisyona günlük ortalama 28,10 dilekçe gelirken, bu oran bir önceki döneme kıyasla %77,88 artış gösterdi.

BAŞVURU KONULARI

Vatandaşların başvuruları konu başlıklarına göre şöyle dağıldı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 413 dilekçe

Adalet Hizmetleri: 142 dilekçe

Komisyon Başvuru İşlemleri: 223 dilekçe

Diğer konular: 656 dilekçe

DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Komisyona gelen dilekçeler arasında öne çıkan bazı sıra dışı talepler şunlar oldu:

Açıköğretimde “4 yanlış 1 doğruyu götürür” kuralının kaldırılması

Sigara içmeyen personele mesainin erken bitmesi

Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi

Haftalık çalışma gününün 4’e düşürülmesi

Akraba evliliklerinin yasaklanması

TBMM Genel Kurulu’nun YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanması

Kadınların zorunlu askerlik yapması

Yere izmarit atmanın yasaklanması ve para cezası getirilmesi

Bedelli askerliğin çevrim içi eğitimle yapılması

Ev hanımlığının meslek olarak tanımlanması ve emeklilik hakkı verilmesi

Doğumda bebeklere DNA testi yapılması

Toplu taşımada kadın, erkek ve aile için ayrı bölmeler oluşturulması

SONUÇLANAN BAŞVURULAR

Komisyonun müdahalesiyle sonuçlanan başvurulardan bazıları raporda örnek olarak paylaşıldı:

Hatay’da altyapı ve kanalizasyon şikayetleri üzerine ilgili kurum tarafından yağmur suyu hattı bağlantısı yapılarak sorun çözüldü.

Kütahya’da engelli çocuğun sağlık kurulu raporunun gecikmesi, e-imza kaynaklı sorunların giderilmesiyle çözüme kavuştu.

Bir vatandaşın adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi, kanuni süreç tamamlanınca işleme alındı.